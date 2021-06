Un giro d'Italia in bici per unire le pediatrie: tappa a Castrocaro per la ciclostaffetta 'Ripartiamo'

Ha fatto tappa anche a Castrocaro Terme e Terra del Sole "Ripartiamo", la ciclostaffetta di un mese pensata per creare la prima rete delle associazioni allergologiche. Partita il 14 giugno da Bollate con quattro ciclisti, ha fatto tappa in Romagna dal 17 al 20 giugno: organizzata dall'associazione "Davide il drago", in collaborazione con il dottor Alberto Martelli, tra gli ambìti obiettivi quello di creare e consolidare una fitta rete tra le realtà conosciute nei diversi anni di attività e lungo il percorso in bicicletta. Ad accogliere il gruppetto a Castrocaro il sindaco Marianna Tonellato.

Venti tappe, con meta finale Pantelleria il 12 luglio, con incontri formativi nelle pediatrie e tanta voglia di incontrarsi e ricominciare a fare rete. Un messaggio importante quindi, quello lanciato da questa carovana composta da quattro ciclisti ed i volontari dell'associazione: "se il Covid ci ha fatto tenere le distanze, non ha fermato la voglia di collaborare, costruire e mettere in atto tanti nuovi progetti", evidenziano gli organizzatori.

L'associazione Davide il drago, nata sette anni fa per volere di Michele Grillo, papà di Davide, scomparso in tenera età, ha come obiettivo l'aiuto ai bambini ed adolescenti malati, alle loro famiglie ed agli operatori. Della stessa idea il gruppo, con sede a Chiari, “Nel ricordo di Nicolas”: Agostino, Fabiana, Sabrina e Giovanna (padre, madre, sorella e cugina) tengono viva la memoria del piccolo bambino scomparso a 6 anni nel 2014, con l’idea di trasformare un grande dolore in qualcosa di utile alle altre famiglie che vivono in una situazione di sofferenza. Sedi diverse ma obiettivi comuni che hanno permesso al gruppo degli amici di Nicolas di entrare a far parte della famiglia di Davide il drago che, grazie alla forte intesa e collaborazione con il primario della pediatria di Garbagnate (ora in pensione) Alberto Martelli, hanno dato vita al progetto “Ripartiamo”.

Tanti gli obiettivi messi in campo dall'iniziativa: "incontrare i medici di tutta Italia e proporre loro momenti di formazione e riflessione, creare rete tra le associazioni, promuovere lo sport ed il movimento. Non solo: se si pensa allo sforzo della pedalata, al raggiungimento difficile della meta, creare un parallelismo con le malattie viene automatico. Il malato percorre faticosamente un cammino verso la guarigione, (l'arrivo), attorniato da tutti coloro i quali fanno il tifo per lui; familiari, operatori ed amici, gli si stringono intorno e lo spingono con amore verso il traguardo, pronto alla ripartenza. Malattia non più vista come momento di sofferenza ma come sfida verso la guarigione e come “abbraccio” virtuale tra chi lotta e chi incoraggia il raggiungimento della meta". Un giro dell'Italia che porterà ciclisti, volontari e tutti coloro che vorranno sostenere l'iniziativa unendosi alla compagnia, a conoscere luoghi del patrimonio paesaggistico e monumentale nazionale, ma anche persone, usanze e tradizioni.