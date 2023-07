Un giro di liscio virale sui social: iniziativa benefica pro-alluvionati

Come iniziativa di solidarietà agli alluvionati è stata organizzata una "challenge" lanciata da un team di esperti di comunicazione. Professionisti che, hanno unito i loro ingegni in nome di un nobile obiettivo: una campagna virale a sostegno della Romagna colpita dall'alluvione. In cosa consiste la sfida? Semplicemente in un ‘giro di liscio’: per partecipare è sufficiente cimentarsi nel ballo simbolo della Romagna, riprendersi con il cellulare e postare il video sui social taggando un amico a cui lanciare la sfida. A sua volta lo sfidato proseguirà la catena: altro giro di liscio, altro amico a cui passare il testimone.

Testimonial dell’iniziativa, un forlivese che sul sorriso ha costruito il proprio successo: il comico e cabarettista Andrea Vasumi, simbolo della Romagna che sa prendere in giro e prendersi in giro. Attraverso un video pubblicato sul web, Vasumi invita sui social personaggi dello spettacolo, della cultura, sportivi influencer e chiunque voglia partecipare a ‘fare un giro di liscio’ e a nominare altri amici e colleghi per diffondere questo piccolo gesto “virale” e non far dimenticare la difficile situazione che vivono ancora le persone nelle zone colpite dall’alluvione del 16-17 maggio scorso.

tralasciare un passaggio fondamentale: fare una donazione, di qualsiasi importo, alle associazioni che tendono una mano alle persone e ai luoghi devastati dalla violenza dell’acqua: Anpas Emilia Romagna, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Forlì Insieme - Emergenza Alluvione. Per donare è sufficiente cliccare sul link www.dattiunamossa.it e scegliere una delle tre associazioni indicate.