"Un grande cannocchiale immerso nel cortile": ecco la nuova materna Puntaroli

Presentato il progetto di costruzione ed ampliamento della scuola materna Puntaroli di Modigliana. "La nuova struttura sarà un grande cannocchiale immerso nel cortile con strutture lignee e ampie vetrate - afferma il sindaco Jader Dardi -. Nell'area attualmente utilizzata saranno riconvertiti gli spazi ottenendo cucina con annesso locale smistamento, area insegnanti comprensiva di servizi e lavanderia, tre sezioni comprensive di servizi igienici e area spogliato ed un area adibita a mensa".

"Nella struttura di nuova realizzazione tre sezioni con affaccio diretto sul parco ed una grande area polifunzionale centrale, "il giardino di inverno", un'ampia area di 90 metri quadrati con ampia vetrata sulla corte interna - conclude -. Tutta la struttura sarà portata alla quota del cortile per offrire una struttura accessibile a 360°. Per la costruzione del nuovo plesso dovranno essere abbattuti 8 alberi, il cui legname sarà recuperato per la realizzazione di giochi da installare nel cortile".