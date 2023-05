"Un grido di pace dalla Romagna ferita, ma non piegata dalle alluvioni"

Domenica un pullman partirà da Forlì, Forlimpopoli e Cesena per raggiungere i marciatori della Marcia Nazionale della Pace Perugia-Assisi 2023 intitolata “Trasformiamo il Futuro!”, con il tema della guerra in Europa, delle guerre in atto in tutto il mondo e del cambiamento climatico come emergenza mondiale. "Mai come questa volta il nostro impegno per la pace si coniugherà con uno degli obiettivi nazionali della Marcia - esordisce Michele Di Domenico del Centro Pace di Forlì -: il cambiamento climatico, relativamente al quale paghiamo un prezzo altissimo proprio nella nostra Regione ed in particolare in Romagna in questi giorni".

"Oltre al grido per la pace, porteremo forte il senso di persone che sanno affrontare le piu' difficili prove e che si uniscono nel momento del bisogno e della necessità - continua Di Domenico -. Inoltre ci impegnamo a marciare per sostenere la proposta di legge che istituisce il “Dipartimento per la difesa civile non armata e nonviolenta”, così come delineato dalla proposta di legge presentata in Parlamento nel dicembre 2015; chiedere a livello europeo di istituire e finanziare i Corpi Civili di Pace Europei così come proposto da Alexander Langer nel 1994 e ripreso nel Rapporto adottato dal Parlamento Europeo il 17 maggio 1995, poi seguito dalla raccomandazione del Parlamento Europeo del 2 febbraio 1999 e ancora da due studi di fattibilità; chiedere al Governo Italiano di firmare e promuovere il Trattato di proibizione delle armi nucleari (TPNW) dell'ONU, entrato in vigore il 22 gennaio 2021".

"Infine la nostra presenza, oltre a voler ricordare la necessità della pace e fare memoria delle persone che sono state colpite dall'alluvione di questi giorni, ci impone di chiedere a gran voce, “di gridare”, l'importanza di considerare come prioritario il tema del cambiamento climatico e di chiedere di investire risorse e persone per affrontarlo invece che continuare in modo insensato a sperperare soldi in armi e armamenti", conclude Di Domenico.