Un incontro in Biblioteca per presentare il progetto sull'utilizzo dei libri per l'infanzia

Si svolgerà Lunedì 27 marzo alle ore 16:30 nella Biblioteca Comunale la presentazione del progetto Uonpia a sostegno dell'utilizzo dei libri per l'infanzia e per l'età evolutiva in ambito educativo e di cura. L'iniziativa ha trovato il sostegno dell'AUSL che vede già coinvolte le Unità Operative di Ostetricia e Ginecologia, e di Pediatria e Neonatologia, nella creazione di momenti di incontro e formazione per le madri in gravidanza rispetto all?importanza della lettura precoce. É soprattutto però l?Unità Operativa di Neuropsichiatria dell?Infanzia e dell?Adolescenza che si trova nella necessità di stimolare i genitori di bambini con disabilità e bisogni educativi speciali rispetto all?utilizzo dell?albo illustrato, che diventa strumento anche durante la riabilitazione. Con questa Unità sono stati selezionati alcuni titoli significativi, oppure alcuni silent book, che sarebbero utili durante il percorso educativo e riabilitativo.

Grazie all'intervento del Lions Club Forlì Host e all'investimento fatto dall'Amministrazione Comunale è stato possibile reperire i fondi necessari a costituire un primo nucleo di testi che sono ora a disposizione di educatori, insegnanti, pediatri, logopedisti e famiglie. Contestualmente, nell'ottica di promuovere una sempre maggior integrazione tra i servizi dedicati alla prima infanzia, la Biblioteca Comunale Plebino Battanini di Castrocaro Terme e Terra del Sole ha realizzato uno scaffale multilinguistico dedicato alla fascia 0-6 anni che affronti le tematiche più utili ai bisogni relazionali, di accoglienza e cognitivi dei minori stranieri che vivono il nostro territorio.

All'incontro interverranno tutti gli attori coinvolti nel servizio multidimensionale della neuropsichiatria infantile e adolescenziale.