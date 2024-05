Un mese di lavori in tre fasi in via Matteucci: ecco come cambierà la viabilità

Un mese di lavori, in tre fasi di dieci giorni ciascuna, in via Carlo Matteucci. Il tratto interessato sarà quello compreso tra l'intersezione con via Cantoni e il civico 29 della stessa via Matteucci (ingresso Piazzale dei pompieri escluso). Per la prima fase, l'ordinanza prevede l'istituzione temporanea in via Carlo Matteucci del restringimento della carreggiata stradale nel tratto compreso tra l'intersezione con via A. Cantoni e il civico 26. Nello stesso tratto è istituito anche un divieto permanente di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata.

La seconda fase prevede l'istituzione temporanea, in via Matteucci, dei seguenti provvedimenti: divieto di transito, per chiusura della carreggiata, nel tratto compreso tra il civ. 26 e il civ. 52; divieto permanente di sosta con rimozione, su entrambi i lati della carreggiata, nel tratto di cui al punto precedente; divieto permanente di sosta con rimozione nel tratto compreso tra via A. Cantoni e il civico 26. Sarà sempre garantito il transito dei pedoni e dei velocipedi condotti a mano e l’accesso al mercato coperto. Il traffico proveniente da via A. Cantoni sarà deviato in Piazza Cavour/via Orselli/via delle Torri. Prevista la revoca del senso unico di marcia con conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il civico 14 e via A. Cantoni solo nei giorni di mercato. Sarà istituito l'obbligo di dare la precedenza per i veicoli che, circolando in via C. Matteucci, intendono immettersi in via A. Cantoni avendo quest'ultima priorità di transito. Infine è previsto il divieto permanente di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata tra via A. Cantoni e il civico 26 di via Matteucci.

Relativamente alla terza fase sarà attivata in via Carlo Matteucci l'istituzione temporanea di queste modifiche alla circolazione: divieto di transito per chiusura della carreggiata nel tratto compreso tra il civico 52 e il civico 62; divieto permanente di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di cui al punto precedente. Il traffico proveniente da via A. Cantoni sarà deviato in Piazza Cavour/Via Orselli/Via delle Torri. Programmata la revoca del senso unico di marcia con conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’ingresso al Piazzale dei Pompieri e l’intersezione con via F.lli Bandiera.

Ci sarà inoltre l'obbligo di dare la precedenza per i veicoli che, circolando in via F.lli Bandiera, intendono immettersi in via Matteucci in direzione P.le dei Pompieri, avendo quest'ultima strada priorità di transito; la revoca del senso unico di marcia con conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra il civico 14 e Via A. Cantoni solo nei giorni di mercato. Sarà disposto l'obbligo di dare la precedenza per i veicoli che, circolando in via C. Matteucci, intendono immettersi in via A. Cantoni avendo quest'ultima strada priorità di transito; e il divieto permanente di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata tra via A. Cantoni e il civico 26.ù

Modifiche interesseranno anche via Moscatelli per la quale saranno attivati i seguenti provvedimenti: divieto di transito per chiusura nell’intersezione con Via C. Matteucci, eccetto residenti per tutta l’estensione della via; divieto permanente di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata nel tratto di cui al punto precedente; revoca del senso unico di marcia con conseguente istituzione di doppio senso di circolazione nel tratto di cui ai punti precedenti; e obbligo di dare la precedenza per i veicoli che, circolando in via Moscatelli, intendono immettersi in via Fossato Vecchio avendo quest'ultima strada priorità di transito. Infine, in via Fratelli Bandiera, verrà istituito un Divieto permanente di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata, per tutta l’estensione della via.

Le tre fasi saranno consecutive e verrà sempre garantito l’accesso a pedoni e velocipedi condotti a mano al mercato coperto da Via C. Matteucci. Il periodo interessato è quello compreso tra il 22 maggio e il 22 giugno salvo conclusione anticipata dei lavori.