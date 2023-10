Un metanodotto che attraverserà per 46 chilometri la provincia: le perplessità del Comitato NoMegastore in un ciclo di incontri

Il Comitato NoMegastore-Forlì in collaborazione con Legambiente Forlì-Cesena e Wwf, alla luce dell'avvio dei lavori per la creazione del metanodotto Snam che per oltre 46 km attraverserà la provincia, ha deciso di organizzare un incontro pubblico nel quale affrontare il tema dando voce "a coloro che da tempo stanno cercando di attirare l'attenzione su perplessità e problemi che quest'opera potrebbe creare nel prossimo futuro".

"E siccome noi del NoMegastore siamo soliti ribadire che il futuro è oggi, con piacere abbiamo raccolte queste istanze e creato ad hoc una serata che sarà quella del prossimo giovedì 2 novembre nella sala di Palazzo Morattini Monsignani di Via Armellino, 33 a Pievequinta di Forlì - viene spiegato -. Parteciperanno come relatori, tra gli altri, gli appartenenti al Comitato NoTubo".

"Interventi e costruzione della serata sono tuttora in corso, ma con piacere, a stretto giro forniremo tutte le informazioni necessarie al fine di garantire a chi ne abbia voglia la possibilità di partecipare e di essere messo al corrente di quanto sta avvenendo nel nostro territorio per l'ennesima volta senza una vera condivisione pubblica - viene specificato -. Anche perché, permetteteci, sentire associare il termine di transizione ecologica a quello di metanodotto è qualcosa che non può farci restare in silenzio".