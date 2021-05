Un momento simbolico di ricordo, Forlì rende omaggio alle vittime del terrorismo e delle stragi

In occasione della “Giornata a ricordo delle Vittime del Terrorismo e delle stragi”, presente nel calendario istituzionale in corrispondenza del 9 maggio, l’Amministrazione comunale di Forlì ha organizzato un momento simbolico di ricordo. L’iniziativa si è svolta il giorno precedente per poter coinvolgere una delegazione di studenti e permettere la partecipazione di rappresentanti delle famiglie forlivesi colpite dal terrorismo.

La cerimonia si è svolta presso il toponimo via Aldo Moro (angolo con via Turati). C'è stato un breve momento commemorativo a ricordo dello statista Aldo Moro.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, di Franco Sirotti, fratello di Silver Sirotti ucciso nell’attento all’Italicus, il figlio di Giacomo Filippi, ucciso nella strage di Ustica alla presenza del Civico Gonfalone e di Piergiuseppe Dolcini, Presidente della “Fondazione Roberto Ruffilli”. Parteciperanno studenti dell’Istituto Tecnico “Carlo Matteucci” accompagnati da insegnanti.

La “Giornata a ricordo delle Vittime del Terrorismo e delle stragi” è una ricorrenza della Repubblica Italiana istituita nel 2007 dall’alto valore simbolico. La data è stata scelta in considerazione del fatto che il 9 maggio 1978 furono assassinati in luoghi differenti e da differenti matrici lo statista Aldo Moro, ucciso dalle “brigate rosse” e il giornalista Giuseppe Impastato, assassinato per le sue denunce contro la mafia.