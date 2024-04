"Un nostro fiore all'occhiello, successo di pubblico": inaugurata la fiera Caccia e country

Sin dalla sua apertura grande successo per la fiera Caccia e country, inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco Gian Luca Zattini e dal vicesindaco Daniele Mezzacapo. Alla Fiera di Forlì, infatti, Caccia e Country è da tempo un appuntamento rientrante nel calendario delle manifestazioni che durante l’anno attraggono il pubblico di settore o anche semplici curiosi. Il quartiere fieristico di via Punta di Ferro è tornato ad animarsi con la permesse dedicata all’attività venatoria. Caccia e country, però, è molto di più: c’è spazio per il tiro sportivo, per la pesca e si possono trovare tanti spunti per trascorrere il tempo libero all’aperto e a contatto con la natura. Sarà aperta oggi e domani dalle 9 alle 18.30.

"Inauguriamo un fiore all’occhiello tra gli appuntamenti della Fiera di Forlì - afferma il vicesindaco, Daniele Mezzacapo -. Un appuntamento che si inserisce all’interno di un calendario ricco di eventi che, già sin dalla sua apertura questa mattina, ha ricevuto un buon riscontro da parte del pubblico. In questi mesi, insieme all’ amministratore di Fiera Forlì Valerio Roccalbegni, abbiamo lavorato affinché il nostro polo fieristico continuasse ad avere l’attenzione che merita. Lo dicono i numeri delle fiere precedenti che sono state frequentate e visitate da molte persone. Il successo di questi eventi, che sono un patrimonio per la città di Forlì, non è casuale: dietro ci sono persone che conoscono ogni aspetto di quello che organizzano”.