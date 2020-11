Un nuovo lutto colpisce il Forlì calcio: addio al fratello del presidente Gianfranco Cappelli

Un altro lutto colpisce il Forlì Calcio. Si è spento Gianpiero Cappelli, fratello del presidente della società biancorossa Gianfranco. "La dirigenza, lo staff tecnico e sanitario, i giocatori della prima squadra e i collaboratori del Forlì F.C. esprimono le più sentite condoglianze al presidente Gianfranco Cappelli, per la perdita del fratello Gianpiero e si stringono alla famiglia Cappelli in questo momento di grande dolore", si legge in una nota. Sabato il mondo biancorosso piangeva i Alveo Baretti, storico responsabile della biglietteria dello Stadio Morgagni, che da tempo combatteva con un problema cardiaco. Il presidente Cappelli e tutta la società l'ha ricordato "con grande affetto" come un uomo " generoso, affabile, ironico e preziosissimo collaboratore biancorosso".

