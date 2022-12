Un nuovo modello per la produzione di energia: Santa Sofia studia il modello della comunità solare

Giovedì Comune di Santa Sofia e Legambiente alto Bidente organizzano un incontro dedicato alle Comunità energetiche rinnovabili, alle ore 20.30 al centro culturale Sandro Pertini. Sarà l'occasione per parlare di un nuovo modello per la produzione, lo scambio ed il consumo di energia di comunità. “In attesa dei decreti attuativi, che speriamo arrivino nel più breve tempo possibile, il nostro impegno di amministratori è quello di informare la cittadinanza e le attività economico produttive su quali benefici potrebbero nascere grazie alle comunità energetiche, sia in termini economici che ambientali - sottolinea l'assessore all'ambiente Tommaso Anagni -. L'iter migliore, comunque, è quello che prevede la consulenza di professionisti per effettuare studi di fattibilità e per individuare aree ed edifici adatti ad ospitare pannelli fotovoltaici. Solo in questo modo potremmo, con la collaborazione tra pubblico e privato, dare un importante segnale in linea con il contrasto dei cambiamenti climatici.” Interverranno il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi, l'assessore al Bilancio Matteo Zanchini, l'assessore all'ambiente Tommaso Anagni e il rappresentante di Legambiente Emilia Romagna Francesco Occhipinti.