Un nuovo nido alle scuole "La Nave". E con l'aiuto di una raccolta fondi uno spazio ricco di giochi

"Stiamo lavorando per realizzare un nuovo nido per ampliare l'offerta formativa ed andare incontro ai bisogni delle famiglie del nostro territorio". Lo annuncia il direttore delle scuole "La Nave" di Forlì, Francesco Montanari, spiegando che "il Polo Scolastico di via don Francesco Ricci a Forlì potrà ospitare altri 14 bambini di età compresa tra i 10 e i 24 mesi. In questo modo, le famiglie potranno trovare un percorso educativo coerente e continuativo per i bambini a partire dalla fascia d’età 0-6 fino ai 14 anni della Secondaria di primo grado".

"Crediamo fortemente in questo progetto: uno spazio all'aperto, adeguatamente attrezzato, consentirà di organizzare svariate attività con l’obiettivo di accrescere le capacità di socializzazione in un contesto di rispetto reciproco e cura e attenzione per sé e l’ambiente circostante - aggiunge -. L’educazione outdoor, infatti, stimola i bambini a stare in relazione con la natura e gli altri compagni in modo più creativo e attivo". Contestualmente all’avvio dei lavori, la scuola ha avviato una campagna di crowdfunding per chiedere un contributo nell’allestimento del giardino antistante il nuovo nido. "L’iniziativa è stata un successo e in appena 20 giorni sono stati raccolti oltre 9.500 euro dei 7.500 richiesti", annuncia Montanari

La Campagna, della durata di un mese, scadrà tra una settimana e grazie all’aiuto di tutti i contribuenti e quelli che si aggiungeranno, a settembre i bambini potranno usufruire di uno spazio ricco di giochi e attrezzature specifiche come la sistemazione dell'area verde e della recinzione, l’acquisizione di giochi idonei all’età dei più piccoli, tavolini, panche e apposite ausili pedagogici. Il progetto è visibile all’interno della piattaforma Idea Ginger all'indirizzo https://www.ideaginger.it/progetti/un-nuovo-giardino-per-le-scuole-la-nave.html