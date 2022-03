“Un’oasi per le api”, progetto del Soroptmist per la salubrità dell’ambiente e la produzione di un miele di qualità

Presentato il progetto “Un’oasi per le api”, iniziato nel febbraio dell’anno scorso, su iniziativa di Anabela Ferreira, Presidente del club forlivese nel 2021, con lo scopo di salvaguardare la biodiversità garantendo, nello stesso tempo, la salubrità dell’ambiente e, di conseguenza, la produzione di un miele di qualità. Durante l’incontro di giovedì, organizzato dal Soroptimist International Club di Forlì, la Presidente Yvonne Grimaldi ha dettagliato il progetto. Il musicista forlivese Giuseppe Zanca ha realizzato un video, sin dalla creazione della postazione di 12 arnie complete di famiglie di api, fino alla produzione del miele, un progetto a sostegno dell’attività di un giovane apicoltore, Marco Lucio Casadio, in località Arpineto, nel comune di Galeata. Presente all’incontro, Casadio ha spiegato nel dettaglio l’universo composito delle api, la loro complessa organizzazione e l’importanza per l’ecosistema. Poi hanno preso la parola due giovani universitari, Andrea Ferretti e Davide Di Stasio, che stanno lavorando ad un interessante progetto, da loro elaborato, riguardante un’arnia tecnologica, cioè un sistema di monitoraggio dei parametri vitali delle api, poi inviati a un database, che fornisce informazioni su vari elementi – temperatura, umidità etc - utili all’operatore, il tutto con un sistema GPS che garantisce la sicurezza contro i furti. Il progetto del Centenario, quindi, sostiene e tutela sia chi opera sul campo, sia le api, una specie in via di estinzione causa il degrado ambientale e i vari parassiti che la stanno colpendo.