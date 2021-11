Un oggetto che scalda, uno che addolcisce e uno che rallegra: a Forlimpopoli ritornano per Natale le scatole solidali

Anche quest'anno le associazioni di volontariato di Forlimpopoli, riunite nella Consulta sociale, si apprestano, in collaborazione con l'amministrazione comunale artusiana, a raccogliere e organizzare la distribuzione delle scatole solidali, ovvero a raccogliere e distribuire i regali di Natale confezionati dai Forlimpopolesi per le famiglie in difficoltà segnalate da associazioni e Servizi Sociali. Cosa si richiede di mettere nella scatola? Innanzi tutto prodotti per l'igiene della persona (per esmepio shampoo, dentifrici o saponette), poi degli indumenti caldi (per esempio guanti, calzettoni e sciarpea), dei dolcetti (biscotti, cioccolato e caramelle), qualcosa per giocare (libri, colori, quaderni) e anche un biglietto gentile.

È importante poi indicare per chi lo si è confezionato: un uomo, una donna, un bambino-a, un anziano o un'intera famiglia. Per quanto possibile, si chiede di consegnare preferibilmente scatole apribili. Alle scatole donate verrà aggiunto un pacco acquistato dall'amministrazione e confezionato con l' aiuto delle Associazioni. Il punto di raccolta si trova in piazza Pompilio (ex sede della Polizia Locale) ed osserverà questi orari di apertura: giovedì 2 dicembre inaugurazione e apertura dalle 9 alle 11, sabato 4 dicembre dalle 15 alle 17, giovedì 9 dicembre dalle 9 alle 11, venerdì 10 dicembre dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, sabato 11 dicembre dalle 9 alle 11 e dalle 15 alle 17, domenica 12 dicembre dalle 9 alle 11 e martedì 14 dicembre dalle 9 alle 11. Per maggiori info si può inoltre scrivere a: elisa bedei@comune.forlimpopoli.fc