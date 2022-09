Un'onda verde di giovani in difesa della Terra: la grande mobilitazione dei Fridays for Future

Tantissimi giovanni hanno partecipato venerdì mattina allo Sciopero globale per il clima dei Fridays for Future. Da piazzale della Vittoria il corteo si è incamminato verso corso della Repubblica, per poi passare in piazza Morgagni, viale II Giugno e il parco della Resistenza, con ingresso da viale Spazzoli. Nella sosta finale al parco si sono tenuti workshop tematici e un pranzo eco-sostenibile. Una coda di eventi e intrattenimento aggiunta al termine della manifestazione perché, come spiega il coordinatore dei Fridays For Future forlivesi, Giacomo Zattini, “non vogliamo che sia solo un momento di protesta e di manifestazione, che sono assolutamente importanti verso l'opinione pubblica e la politica, ma vogliamo che ai partecipanti rimanga qualcosa di concreto”.

Tra i sostenitori dei Fridays for Future in questo sciopero si annoverano realtà di diversa estrazione culturale, dalla Pastorale Sociale della diocesi, rappresentata da Luciano Ravaioli, la cooperativa Paolo Babini, Azione Cattolica e il Centro per la Pace di Forlì. Presente anche una nutrita rappresentanza studentesca (Rete degli Studenti Medi, Masci. Unione Universitari) e ambientalista (Legambiente, Tavolo delle Associazioni Ambientaliste, Emilia-Romagna Meteo) e Nuova Civiltà delle Macchine, realtà culturale della città, Slow Food, Parents for Future, Walk & Talk. Ha aderito alla manifestazione anche la Cgil.