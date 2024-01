Un'opportunità per i giovani, il servizio civile con l'Arci: cinque progetti per ventitre posti

C'è tempo fino alle 14 di venerdì 15 febbraio per presentare domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale. Arci Servizio Civile Forlì promuove nel nostro territorio cinque progetti, per un totale di 23 posti. Il progetto "I cerchi nel grano" (9 posti) propone ai volontari attività con ragazzi e adulti diversamente abili all'interno di centri socio-riabilitativi della cooperativa sociale Cad dislocati a Forlì, Rocca San Casciano e Santa Sofia. Il progetto "Futuro semplice” (11 posti) propone attività di carattere sociale e assistenziale in Case di Riposo e strutture che accolgono persone anziane (Casa di riposo Pietro Zangheri e Casa di Riposo Orsi Mangelli; Centro Diurno Cad via Campo di Marte).

Il progetto “Comunità in-formate” (1 posto presso Federconsumatori Forlì) propone attività in campo culturale e attività di educazione ai diritti del cittadino attraverso la ricerca nei campi della storia e della memoria. Il progetto "Tutti gli sport per tutt*" prevede attività di promozione dello sport nella Uisp nella sede di Forlì (1 posto). Il progetto "I ragazzi dello swing 2024" (1 posto presso l’Auser di Forlì): il progetto propone attività educazione e sensibilizzazione della cittadinanza attiva attraverso attività culturali verso gli anziani

La durata di tutti i progetti di Arci Servizio Civile è di 12 mesi, per un totale di 1145 ore annue, distribuite in 5 giorni settimanali (in media 25 ore a settimana), con un compenso mensile di 507.30 euro. Possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine italiane, i cittadini UE e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (non compiuti). La domanda può essere presentata unicamente online, attraverso la piattaforma domande on Line (Dol), raggiungibile via pc, tablet e smartphone all'indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Occorrerà inoltre essere in possesso di credenziali Spid per completare la procedura.

Arci Servizio Civile Forlì invita chi è interessato ai progetti di prendere contatto con gli uffici prima della presentazione della domanda in modo da chiarire qualsiasi dubbio. E’ inoltre disponibile è un servizio di assistenza alla richiesta dello Spid e alla compilazione della domanda online. Per informazioni: tel 0543/409483 e mail forli@ascmail.it, website https://www.arciserviziocivile.it/forli/2024/01/08/bando-servizio-civile-universale-2/