Un paese in lutto per la morte di Lorenzo, annullato il Palio dell'uovo

Pasqua amara per un intero paese in lutto per la morte del 15enne Lorenzo Dotti, vittima di un terribile incidente stradale avvenuto venerdì pomeriggio lungo la strada provinciale del Tramazzo, mentre era in sella al suo motorino. Annullati tutti i festeggiamenti e il Palio dell'uovo in segno di rispetto per la scomparsa dello studente al secondo anno dell'Itip a Faenza che, proprio alla manifestazione, avrebbe dovuto partecipare come volontario. I funerali di Lorenzo saranno fissati nei prossimi giorni. La famiglia è in attesa del nulla osta della Procura per svolgere il rito funebre poiché il corpo è ancora a disposizione della magistratura. È probabile che l'Amministrazione decida di proclamare il lutto cittadino in quella giornata. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri, il ragazzo mentre era in sella al suo motorino si è scontrato con un trattore mentre percorreva la via provinciale Tramazzo, in località Ottignana. Forse per un sorpasso non completato o una distrazione. Per far luce su quanto accaduto gli uomini dell'Arma ascolteranno il conducente del trattore, un 35enne di Modigliana, che nel momento dell'incidente era sul trattore impegnato nella raccolta di legname.