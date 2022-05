"Un paese nell'anima": un concorso stimola gli studenti alla conoscenza del territorio

"Un paese nell'anima". E' questo il titolo del concorso creativo rivolto agli studenti delle medie di Civitella promosso dal Conad City e finalizzato a sostenere e promuovere il potenziale artistico-espressivo e culturale degli studenti, rafforzando la consapevolezza e conoscenza del luogo in cui vivono. "E' stata una bella iniziativa finanziata dal Conad City Civitella e patrocinata dal comune", afferma l'assessore alla Scuola, Stefania Marchi. Sono state presentate tre ricerche, una per classe, relativamente ai seguenti argomenti: per le prime il santuario della Suasia, per le seconde il carnevale civitellese e per le terze il teatro Golfarelli.

"Le classi prima e terza hanno presentato elaborati dettagliati e corposi, la classe seconda aveva meno materiale da cui attingere, ma ha fatto altrettanto un buon lavoro concentrandosi sulle interviste - spiega l'assessore Marchi -. Pertanto tutte e tre le ricerche sono state giudicate lodevoli a pari merito. Le classi sono state premiate tramite pergamena ed è stato rilasciato un attestato di partecipazione ad ogni alunno".

Dal sindaco Claudio Milandri un ringraziamento "a studenti, insegnanti e dirigenza scolastica per il lavoro fatto e il tempo dedicato, Sergiodomenico Menghetti e Valentina, titolari di Conad City che hanno promosso il concorso e devoluto alla scuola quale premio la somma di 400 euro per le attività didattiche, nonché Ernesto Toschi e Mauro Torelli componenti della giuria, che hanno aiutato i ragazzi con le informazioni necessarie alla redazione delle ricerche".