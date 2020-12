"Un panettone per l’Hospice": si mobilitano i giovani del Rotaract Club Forlì

Anche quest’anno il Rotaract Club Forlì ha portato avanti l’iniziativa solidale “Un panettone per l’Hospice”, un service finalizzato al sostegno delle attività dell’associazione Amici dell’Hospice a cui andrà l'intero ricavato della vendita. A collaborare con i ragazzi del Rotaract Club Forlì, ci saranno anche i giovani dell'Interact Club Forlì. Saranno allestiti due banchetti dove si potranno acquistare i panettoni artigianali Flamigni: il primo, in Corso della Repubblica 1, il secondo, in Piazza Saffi 33 dalle 10 alle 18 di domenica. Comprando i panettoni si ha la possibilità di contribuire e sostenere i progetti sanitari e di assistenza domiciliare in essere agli Hospice di Forlimpopoli e Dovadola, al servizio delle persone con patologia oncologica e dei loro famigliari.