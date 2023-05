Un percorso per l'attività fisica, laboratori teatrali e luoghi d'aggregazione: l'area dei Portici progettata dai giovani

Rivitalizzare l'area dei Portici attraverso un percorso di attività motoria che coinvolga in particolar modo i ragazzi. Laboratori teatrali permanenti. Ridefinire lo spazio commerciale sottoutilizzato con luoghi di aggregazione. Giovedì si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso "Ri-Generazione Città Giovane” del Soroptimist International d’Italia, che ha visto vincitrice la classe 4A Elettronica dell'Istituto Tecnico Tecnologico "Marconi" di Forlì col progetto "Esplorare il futuro. Proiezioni giovanili per la Forlì che verrà". L'iniziativa si inserisce nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il Soroptimist International d’Italia e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che invita le scuole, pubbliche e private, secondarie di primo e secondo grado e gli istituti tecnici del territorio a coinvolgere gli alunni e le alunne nell’esprimersi su come i giovani vorrebbero “ri-generare” la propria città.

Dopo i saluti del dirigente Marco Ruscelli e della presidente del Soroptimist Club di Forlì Ivonne Grimaldi, i venticinque studenti e il docente referente del progetto, Roberto Versari, hanno ricevuto un attestato di partecipazione. "Il progetto - esordisce Grimaldi - intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dall’agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile, ponendo particolare attenzione sull’obiettivo 11: “Città e comunità sostenibili”. Un’opportunità per le giovani generazioni che sono invitate a disegnare e descrivere un cambiamento degli spazi urbani esprimendo la loro creatività, le loro idee, i loro bisogni e i loro sogni. Inoltre, mediante tale progetto, si intende stimolare gli studenti ad un approccio di cittadinanza attiva, chiedendo di guardare in modo critico e costruttivo il proprio contesto di vita urbana e scolastica, formulando proposte di intervento sulla realtà che li circonda, in maniera propositiva, attraverso il confronto con i “pari”, con i docenti e con le istituzioni territoriali".

L’elaborato comprende due azioni progettuali. La prima riguarda la formazione e il lavoro e si concentra sulla rigenerazione della scuola con l’inserimento di metodologie didattiche innovative nell’ottica di potenziare le soft skills e le life skills, competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro. La seconda riguarda gli spazi di socialità, mirando a riqualificare il “Centro commerciale I Portici”. Tre sono gli interventi operativi proposti. Il primo riguarda la "rivitalizzazione degli spazi pubblici con l’attivazione di un percorso di attività motoria lungo tutta l’area che coinvolga soprattutto i giovani, i bambini". Un’opportunità per acquisire corretti stili di vita, oltre a un’occasione importante di superamento delle diseguaglianze sociali".

La seconda riguarda la "rigenerazione delle proposte culturali con l’implementazione di laboratori teatrali permanenti (gratuiti) rivolti ai giovani e ai bambini per promuovere lo spirito di condivisione, favorire l’inclusione e il benessere". Ed infine la "ridefinizione dello spazio commerciale sottoutilizzato per l’implementazione di un Fablab al fine di incrementare l’offerta di luoghi di aggregazione, in cui ragazzi e ragazze possano vivere esperienze positive e mettere in pratica il proprio spirito di iniziativa, favorendo l’imprenditorialità giovanile".

Nella foto Dea Biondi (socia Soroptimist Club Forli), Roberto Versari (docente), Ivonne Grimaldi (Presidente Soroptimist Club Forli) e Wilma Malucelli (socia Soroptimist Club Forli)