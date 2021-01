Un polo della formazione ai Salesiani? Arriva il freno dell'Enfap: "Nessuna fusione, solo un dialogo"

Un polo della formazione che nascerà presso i Salesiani? Lo stop al matrimonio arriva dall'Enfap Emilia-Romagna. Lunedì mattina il Cnos-Fap, l'ente di formazione dell'Opera Salesiana, ha annunciato l'espansione dei corsi di formazione grazie a quella che, nell'invito del debutto, è stata presentata come “il progetto di fusione dei due enti di formazione Cnos Fap ed Enfap”, dato per operativo da settembre prossimo. Nella sede di via Episcopio Vecchio, intanto, sono partiti i lavori per adeguare gli spazi del pian terreno, che prima accoglievano l'oratorio, per accogliere le nuove attività formative come parrucchiere ed estetiste.

Ma a frenare sul matrimonio è Enfap Emilia-Romagna, in una nota cofirmata col sindacato Uil dell'Emilia-Romagna: “In merito alla presentazione di un progetto di fusione dei due enti di formazione Cnos Fap ed Enfap Emilia Romagna, che sarebbe operativa dal prossimo settembre, Enfap Emilia Romagna non ha siglato alcun accordo che preveda l’operatività della fusione, né tantomeno si è concordato tra gli stessi enti la partenza dal mese di settembre, né tantomeno lo spostamento della falegnameria a Rocca San Casciano. I due Enti di formazione stanno da alcuni mesi soltanto ipotizzando la realizzazione di un grande ed unico centro di formazione, attraverso operazioni complesse ancora in via di definizione”.

Enfap Emilia Romagna è un Centro di Formazione Professionale, istituito nel 1968 dalla UIL, uno dei tre principali sindacati nazionali, appartenente all’area laica e riformista. Cons-Fap, invece, appartiene all'area cattolica, quella che tradizionalmente fa capo all'opera di Don Bosco. Enfap Emilia Romagna è un ente di formazione professionale accreditato dalla Regione Emilia-Romagna.