Un pomeriggio green: passeggiata ecologica per ripulire dai rifiuti i quartieri Cava e Villanova

Le Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì organizzano per sabato 6 aprile, con partenza alle ore 14 da via Sillaro 42, una passeggiata ecologica per ripulire tutti insieme le vie dei quartieri Cava e Villanova in collaborazione con il Comitato di quartiere.

La partecipazione è aperta a tutti i cittadini di tutte le età, i minori devono essere accompagnati da un adulto. Per partecipare occorre indossare scarpe e abbigliamento comodi al fine di ripulire le strade dai rifiuti.

I partecipanti riceveranno un kit di pulizia fornito da Alea, composto da pinze, guanti e sacchetti per la raccolta differenziata (carta, plastica, indifferenziato) e puliranno le vie del quartiere in sicurezza, raccogliendo i rifiuti a terra, con l'accortezza di utilizzare i guanti e le pinze e di differenziare i materiali. "Si raccomanda di raccogliere solamente rifiuti di medie-piccole dimensioni, evitando quelli ingombranti o quelli potenzialmente pericolosi (esempio infiammabili e rifiuti elettronici)", viene illustrato. L'arrivo sarà sempre in Via Sillaro 42.

"Ad aspettarci, ci sarà Chicchiamo, il coffee truck di CavaRei Impresa Sociale dove sarà possibile gustare un'ottima merenda con i prodotti della linea Insolite Essenze. Speriamo di essere in tanti - viene illustrato -. Per permetterci di organizzare al meglio la giornata ti preghiamo di avvisarci della tua partecipazione scrivendo un messaggio a Silvia (349-2979017) o Roberto (320-3108003) oppure mandando una email a info@gevforli.it".