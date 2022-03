Un ponte di fratellanza tra Forlì e l'Ucraina: 150 scatoloni di speranza per i profughi di guerra

Si è conclusa giovedì la raccolta di cibo e medicinali per l'Ucraina organizzata dalle associazioni genitori dell'Istituto Comprensivo 4 “Annalena Tonelli” di Forlì. È stato un gesto di grande fratellanza, un abbraccio virtuale verso la popolazione ucraina martoriata dalla guerra e ha coinvolto tutte le famiglie dell'istituto comprensivo che sono sempre molto attive e partecipi alle iniziative di solidarietà. Nei 150 scatoloni raccolti nei plessi Maroncelli, Manzoni e Dante non c'erano solo prodotti alimentari e cibi in scatola, ma anche materiale sanitario di primo soccorso (bende, cerotti e disinfettante), prodotti per la prima infanzia, abbigliamento, coperte e alimenti per animali che sono stati consegnati alla comunità ucraina presente sul territorio forlivese.

Gli scatoloni sono stati caricati su un camion diretto in uno dei tanti centri di accoglienza in Polonia e da lì smistati alle famiglie bisognose di aiuto e sostegno. Gli studenti si sono sentiti parte attiva di questa bellissima iniziativa e sin dal primo giorno hanno dato il loro personale contributo donando anche regali spontanei come giocattoli per i più piccoli e vestiti personali, lo hanno fatto con un gesto di grande solidarietà e spontaneità. Ogni pacco è stato impreziosito con frasi benauguranti, saluti e messaggi di speranza scritti in diverse lingue che dimostrano come la pace possa costruire ponti di amicizia e fratellanza anche a distanza di tanti chilometri. L'iniziativa è stata sostenuta dalla dirigente Anna Starnini e da tutto il corpo docente, parte attiva insieme a tutte le famiglie dell'istituto comprensivo 4 che si sono adoperate attivamente per rendere possibile tutto questo.