Un poster per la pace, nuovo successo per il concorso promosso dal Lions Club Forlì Host

Si è svolta sabato mattina nel Salone Comunale la premiazione del concorso "Un poster per la pace 2022", promosso a livello cittadino dal Lions Club Forlì Host, presieduto da Giulia Margotti. Alla cerimonia erano presenti Paola Casara, assessore del Comune di Forlì, Michela Michelini, Paolo Talamonti e Arianna Suozzo Luise, rispettivamente referente dell'iniziativa per la prima e la seconda Circoscrizione Lions, presidente della prima Circoscrizione e presidente del Leo Club Forlì.

Negli interventi di presentazione dell'incontro, coordinato da Vera Roberti, è stato ricordato che molti artisti, anche di grande fama, hanno saputo esprimere con le loro opere l'orrore della guerra ed è per questo che il Lions International decise di promuovere, ormai 30 anni fa, il concorso "Un poster per la pace", affinché possano essere i giovani studenti a riflettere sull'importanza della fraternità fra i popoli. Al concorso hanno partecipato le sette scuole secondarie di primo grado della città: Benedetto Croce, Glauco Fiorini, Piero Maroncelli, Girolamo Mercuriale, Marco Palmezzano, Pietro Zangheri e San Martino in Strada. Sono stati coinvolti ben 547 studenti, che si sono dimostrati consapevoli dell'importanza di costruire una comunità che non usa la violenza ma porta avanti ideali come la convivenza e la tolleranza, come hanno rimarcato l'artista Angela Suozzo e la presidente Giulia Margotti nel commentare gli elaborati premiati.

Per l'istituto Marco Palmezzano sono risultati vincitori Sofia Bartolini 3^B, Filippo Ranieri 2^ D, Francesca Faggi 3^ D; per la scuola Piero Maroncelli Letizia Bazzocchi 3^ C, Sofia Gazzotti 3^ C. I premiati della "Gerolamo Mercuriale" sono stati Michelangelo Laghi 3^ E, Arianna Mambelli 2^ A, Vania Bassi 3^ C. I primi tre classificati degli istituti "Benedetto Croce" e di San Martino in Strada sono risultati rispettivamente: Sara Calonaci 3^ M, Klodiana Metohu 3^ H, Giulia Rita Corbo 3^ M e Kamil Pajgo 3^ B, Lorenzo Montanari 3^ D, Samuele Raggi 3^ C. I vincitori della scuola media Pietro Zangheri e della "Glauco Fiorini" di Villafranca sono stati: Darius Andrei Radita 3^ E, Emma Montanari 3^ D e Giovanni Siboni 3^ B, Matilde Mosconi 3^ C.