Un pozzo profondo 100 metri: nuove opportunità di irrigazione per l'orto di via Bengasi

La possibilità di godere di un piccolo orto è certamente uno dei desideri più frequenti fra i forlivesi. Tutti gli orti urbani disponibili – 666 nel 2022 – sono stati assegnati tramite bando pubblico e l'elenco di coloro che sperano di accedere è tuttora considerevole. Le 16 Zone ortive della città sono gestite da quattro Associazioni Anziani in collaborazione con gli uffici del Comune e nella Zona Ortiva di via Bengasi, che conta 51 orti, da tempo era emersa una situazione critica per l'irrigazione, cui si era fatto fronte con interventi temporanei ma non risolutivi. L'impianto, infatti, veniva alimentato mediante una pompa installata nel laghetto del parco, con problemi di funzionamento, soprattutto nel periodo estivo, a causa della siccità.

I Servizi comunali Gestione Lavori Pubblici e Infrastrutture, mobilità, verde hanno pertanto ritenuto necessario realizzare un pozzo nuovo: a fase di progettazione è iniziata nel 2021 e la realizzazione è stata effettuata in questi ultimi mesi. Per realizzare il progetto è stato necessario attendere l'autorizzazione di Arpae - Unità gestione Demanio Idrico di Forlì. I lavori eseguiti nell'area ortiva hanno riguardato la perforazione di un pozzo artesiano di profondità pari a 100 metri e l'installazione di una elettropompa sommersa con i relativi apparati, al fine di alimentare l'impianto di irrigazione a servizio degli orti. Con il nuovo sistema di approvvigionamento idrico, si garantirà quindi un migliore funzionamento dell'impianto di irrigazione durante tutto l'anno e soprattutto nel periodo estivo, quando le coltivazioni richiedono maggiori volumi di acqua.

I costi complessivi sostenuti dall'amministrazione ammontano a circa 20mila euro, considerando oltre al pozzo ed alla pompa anche le opere di adeguamento della dorsale interrata esistente dell'impianto di irrigazione, gli allacci elettrici ed il contabilizzatore. L'Associazione Anziani "I due tigli" festeggerà la conclusione dei lavori con una manifestazione prevista per venerdì alle 16,30 alla quale parteciperà l'assessore alla Partecipazione del Comune di Forlì. L'occasione consentirà ai cittadini interessati di conoscere la Zona ortiva e ricevere informazioni sulle modalità di funzionamento e gestione. La pubblicazione del prossimo bando è prevista per febbraio 2023, l'Unità Famiglie, Comunità e Partecipazione è disponibile per eventuali informazioni in merito.