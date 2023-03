Un prezioso dono per i bimbi: sbarca in Pediatria il progetto "La complessità geometrica della margherita"

"La complessità geometrica della margherita" è un nuovo percorso progettuale di medical humanities che prevede, presso l’Ausl Romagna, un prezioso dono ai bambini, un omaggio al loro desiderio di avventura grazie alla collaborazione Fantariciclando, Soroptimist International Club di Forlì e Centro Italiano Storytelling. Il progetto vrà due passaggi fermi all’Ausl Romagna, grazie al felice dialogo sia con il Reparto pediatrico diretto dal dottor Enrico Valletta sia con la dottoressa Giovanna Indorato, dirigente medico dell'Unità operativa "Salute Donna-Infanzia". L’articolato percorso prevede letture, narrazioni, libri, e il coinvolgimento della comunità educante di riferimento. "Non solo impariamo perché qualcuno ci racconta qualcosa, insegniamo raccontando qualcosa a qualcuno - viene spiegato -. Ci raccontiamo poi al lavoro, in famiglia, nello spazio pubblico o agli amici per costruire (o rigenerare) comunità. Siamo le nostre narrazioni, con le quali costruiamo concetti per interpretare le trasformazioni del sé e del corpo sociale".

“Voci di donne”, la partenza delle azioni, nel mese di marzo, con l’occasione della Festa internazionale della donna, racconti al femminile, sarà una serata in città ad invito, Soroptimist International Club Forlì, di storytelling per il sociale in collaborazione con l’Associazione Aurora il 23 marzo. Poi per la Giornata internazionale del libro, il 23 aprile, il dono di libri all'Unità operativa "Salute Donna-Infanzia" con la consegna testi presso sala d’aspetto. Il 28 maggio per la Giornata internazionale (diritto) al gioco dono di fiabe in Pediatria con la consegna di libri presso sala di aspetto Pediatria, Ospedale Morgagni-Pierantoni. Il percorso si chiude nel mese di giugno con “Io leggo perché …”, dono storie ad una Biblioteca di quartiere. La complessità geometrica della margherita” è un progetto Fantariciclando, Soroptimist International Club di Forlì, Centro Italiano Storytelling. Con il Patrocinio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna.