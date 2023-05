Un progetto contro la dispersione scolastica e per l'orientamento dei giovani

È partito ufficialmente “No DiScOrSì! – No Dispersione Scolastica, Orientamento Sì!”, un innovativo progetto che vuole agire per ridurre la dispersione scolastica, con l’attivazione di un percorso di orientamento e riorientamento a sostegno dei giovani a rischio di età compresa tra i 14 e i 20 anni. Il progetto è finanziato nel quadro di Azione ProvincEgiovani, iniziativa promossa da UPI e finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale. Il partenariato, con capofila UPI Emilia-Romagna vede, per il nostro territorio, il coinvolgimento della Provincia di Forlì – Cesena, il Comune di Forlimpopoli, la Fondazione Enaip Forlì-Cesena, lo IAL Emilia-Romagna, TECHNE’ soc. cons. a r.l. Sono stati selezionati studenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado (Istituto Comprensivo Rosetti) e dalle scuole secondarie di secondo grado (Liceo Carducci e Istituto Artusi) di Forlimpopoli. Dal mese di marzo è stato così avviato il percorso di collaborazione con i docenti dei rispettivi istituti e l’ente di formazione Enaip, per organizzare un corso di robotica volto ad avvicinare i ragazzi e le ragazze al mondo STEM, tramite anche visite guidate presso aziende presenti nel territorio.

Il primo percorso su “Robotica e Coding”, articolato in dieci ore di aula, prende il via nel mese di maggio presso l’Istituto Comprensivo Rosetti di Forlimpopoli. Il corso, che mira ad avvicinare i giovani al mondo della tecnologia, vede come beneficiari un gruppo di 18 studenti quattordicenni che avranno l'opportunità di sperimentare le potenzialità della robotica attraverso il montaggio e la programmazione di robot. L’avvio del corso sarà preceduto da una visita studio presso VEM Sistemi Spa, azienda leader del territorio nel comparto ICT, dove gli studenti avranno tra l’altro la possibilità di visitare l’experience center “toccando con mano” la tecnologia e assistendo a delle demo. Per le scuole superiori il corso e la visita studio verranno invece organizzate al temine dell’anno scolastico. L’intero percorso finanziato dal progetto “No DiScOrSì!” si concluderà nel mese di settembre.

“Il progetto mira così a presentare agli studenti, a rischio di dispersione in uscita dagli Istituti Superiori coinvolti, nuove materie e percorsi di studio che possano stimolare il loro interesse, avvicinandoli al mondo della tecnologia, settore in continua evoluzione. - dichiara Milena Garavini, 2 sindaco di Forlimpopoli e consigliera provinciale delegata alla programmazione scolastica e alla formazione professionale - In particolare l’obiettivo del percorso formativo è quello di sensibilizzare ed avvicinare gli studenti agli ambiti tecnico- scientifici della robotica e preparare l’accesso per le competenze del futuro, attraverso il coding e la programmazione Scratch di Arduino. Il progetto “No DiScOrSì!” vuole sottolineare l’importanza di supportare i ragazzi, con corsi di orientamento, nella scelta del percorso scolastico e lavorativo affinché possano fare scelte più consapevoli ed inclini ai propri interessi così da mantenere un livello motivazionale adeguato a portare a termine gli studi avviati con possibilità maggiori di intraprendere attività lavorative qualificate.”