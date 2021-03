Un progetto di ortoterapia per gli anziani: il web si mobilita con una raccolta fondi

Un progetto di ortoterapia nella casa di residenza per anziani "Villa del Pensionato" a Rocca San Casciano. E per render concreta questa iniziativa la cittadina Elisa Fabbri ha lanciato una raccolta fondi sulla piattoforma online GoFoundMe, il cui link è stato condiviso anche sulla pagina Facebook del Comune di Rocca San Casciano. Si tratta, viene illustrato, di un'attività "che utilizza il contatto con la terra per migliorare le condizioni sociali, educative, psicologiche e fisiche delle persone anziane apportando benefici al corpo, allo spirito e alla mente. Preparare la terra, seminare, riconoscere i tempi e le stagioni, prendersi cura della pianta ottenendo germogli, fiori e frutti, distinguere e riconoscere colori, forme, profumi, gusti e suoni della natura ha una forte valenza riabilitativa sia motoria che sensoriale (non per niente è rinominato Giardino dei Sensi)".

L'orto verrà realizzato internamente alla struttura, in un area verde circoscritta dal Chiostro di un ex Convento e per la realizzazione ci sarà bisogno di tutto il materiale necessario come ad esempio l'attrezzatura per la semina, l'irrigazione, innesto di colture da orto ma anche di erbe aromatiche e fiori. "Più che mai oggi è necessario ritagliarsi uno spazio come questo in cui poter respirare aria buona ed in totale sicurezza, aiutando a stimolare capacità cognitive e motorie che sembravano assopite, rimettersi in gioco e raggiungere risultati che portino positività e benessere alla persona ed alla comunità", viene evidenziato. Al momento sono stati raccolti 190 euro su un obiettivo di 800. Per aderire alla raccolta fondi occorre consultare il link https://www.gofundme.com/f/sostieni-con-me-ortoterapia-un-dono-da-coltivare?utm_campaign=p_lico%20share-sheet&utm_medium=chat&utm_source=whatsapp-visit&fbclid=IwAR34e_mcjBJM0U6lfowu-5TXArXwZA8Il66d3VP-sfdhdgJYJiE-DS4Jj-4.