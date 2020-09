Un progetto europeo per trattenere i migliori talenti in città: parte ""For.l.i."

È stato pubblicato il bando per la partecipazione a "For.l.i.", il primo progetto di formazione gratuita per studenti e neolaureati della città, finanziato dal Corpo di Solidarietà Europea e promosso da OpportuniSid, l'associazione degli Alumni del Campus di Forlì nata nel 2019. Durante le 5 lezioni magistrali previste tra ottobre e dicembre, i partecipanti ammessi al programma potranno potenziare competenze ed abilità fondamentali per aumentare le proprie chances di trovare il primo lavoro dopo gli studi universitari.

Saranno trattati temi fondamentali, come ad esempio la predisposizione di un curriculum vitae e lettere motivazionali, l'utilizzo professionale di LinkedIn, la preparazione di un convincente colloquio di lavoro, il miglioramento della propria capacità di parlare in pubblico. Una preziosissima lezione di social media marketing, infine, sarà tenuta da un "professore" d'eccezione: Riccardo Pirrone, il famoso ideatore della geniale comunicazione online di Taffo. Il progetto "For.l.i." permetterà non solo di potenziare le proprie competenze lavorative e interpersonali, ma offrirà anche una grande occasione di incontro tra laureati ed aziende del territorio romagnolo. L'ultimo incontro, infatti, previsto per i primi giorni di dicembre, prevede un aperitivo durante il quale i partecipanti a "For.l.i.". potranno confrontarsi con le principali aziende e organizzazioni del territorio.

"Si tratta di un progetto chiave per avvicinare i neolaureati di Forlì con le aziende locali in un momento di forte rallentamento dell'economia e del mercato del lavoro." - ha sottolineato Michel Alimasi, presidente e fondatore di OpportuniSid - "Questa è da sempre la missione di OpportuniSid. Creare una grande comunità dei laureati forlivesi, pronti a sostenersi a vicenda, e rafforzare i legami con il territorio". Il bando per la partecipazione al progetto (come studente o come azienda interessata), pubblicato ufficialmente da pochi giorni, sarà aperto fino al primo ottobre. È possibile trovare tutte le informazioni necessarie sul sito di OpportuniSid.