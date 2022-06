Un progetto partito in pieno lockdown: inaugurato alla Pianta il nuovo centro sportivo "Don Amedeo Pasini"

Si è svolta nel tardo pomeriggio di giovedì, alla presenza del vice sindaco con delega allo sport, Daniele Mezzacapo, e di tutta la dirigenza della società calcisitica asd Pianta, l'inaugurazione del nuovo centro sportivo "Don Amadeo Pasini" in via Tripoli in memoria proprio del parroco che per undici anni è stato guida, fonte di insegnamento e aggregazione nel quartiere Pianta. Un progetto partito da lontano in pieno lockdown covid e che grazie ad una raccolta fondi denominata "Diamo luce ai nostri ragazzi" ha trovato risposta in ben 216 donatori raccogliendo oltre 45mila euro, dimostrando ancora una volta l'unione che da oltre sessant'anni lega la società sportiva Pianta al suo territorio.

Una attività, quella della società sportiva forlivese, capace di raccogliere oltre 400 iscritti nel proprio settore giovanile, tantissimi volontari, dirigenti, collaboratori e famiglie che quotidianamente premiano con la loro presenza il lavoro svolto dalla società. I due nuovi campi di allenamento del nuovo centro sportivo "Don Amadeo Pasini" saranno quindi fondamentali per le numerose squadre giovanili ai quali si aggiunge un'area verde con alberi e giochi per bambini fruibile da tutti donata dalla famiglia Carloni in ricordo del babbo e nonno Giovannino Carloni.