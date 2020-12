Un regalo di Natale speciale: il Sumai dona 22mila euro agli ospedali di Forlì e Cesena per l'emergenza Covid

In occasione dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, il Sumai di Forlì-Cesena, sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità del'area sanitaria, ha donato ventiduemila euro agli ospedali di Forlì e Cesena per l'acquisto di termometri e saturimetri. "L'Ausl ringrazia il Sumai per la generosa e significativa donazione - afferma la dottoressa Elisabetta Montesi, responsabile del Fund raising -. E' grazie anche al sostegno e alla collaborazione di aziende, associazioni, istituzioni e cittadini generosi, che è stato possibile fronteggiare la grave emergenza sanitaria che ha colpito l'intera comunità, assicurando l'assistenza e le cure fondamentali a tutti coloro che ne hanno avuto necessità".