"Un riferimento mondiale nel settore": specializzati da tutto il mondo all'Otorinolaringoiatria di Forlì diretta dal prof Claudio Vicini

Proseguono le collaborazioni nazionali e internazionali dell'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria di Forlì, diretta dal professor Claudio Vicini, con visite di specializzati da ogni parte del mondo che arrivano qui per imparare tutte le tecniche chirurgiche di trattamento dei disturbi respiratori del sonno. Arriva dalla Puglia, esattamente dal Policlinico Universitario di Bari, il dottor Vincenzo De Ceglie, che è venuto all'ospedale forlivese perché "il prof Vicini è un riferimento mondiale nel settore e vogliamo creare una collaborazione con il nosocomio barese, un training continuo, trasferendo le competenze di Chirurgia robotica in Otorinolaringoiatria che apprenderemo qui."

Il dottor Nafil Arimbrathodi invece, è arrivato da molto più lontano, ed è a Forlì da appena una settimana. Proviene dalla Hamad medical Corporation, Doha, Qatar, ed è venuto per imparare le tecniche di chirurgia robotica per i disturbi del sonno. Nel suo ospedale è presente il robot chirurgico, ma non viene ancora utilizzato per l'otorino. Dall' Arabia Saudita, precisamente dall'ospedale Uhod Madinah, viene invece il dottor Majed Fareed Kurdi, che nel nosocomio forlivese vuole apprendere come "diagnosticare, operare e fare follow up" nel trattamento dei disturbi respiratori del sonno ".

Il dottor Felipe Ahumada Mira, proviene invece dall'Hospital Basc De Linares, Chile, e spiega " mi sono specializzato in Spagna e vivo in Cile. Il mio obiettivo è portare in Cile la chirurgia robotica per il trattamento dei disturbi respiratori del sonno, per questo sono venuto qui dal prof Vicini". Infine, direttamente da Tel Aviv, la dottoressa Sarah Rothman, del Tel Aviv University - Israel Shanir Medical Center. Anche lei è specializzata in Otorinolaringoiatria ed è a Forlì per "apprendere tutte le tecniche di chirurgia robotica applicate ai disturbi del sonno di cui il prof.Vicini è punto di riferimento internazionale."