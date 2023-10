Un sabato speciale per i ragazzi di CavaRei: a Poggio alla Lastra per una castagnata solidale

Dopo il week end alla Burraia nel luglio scorso, ile Guardie Ecologiche Volontarie di Forlì insieme a la Croce Verde Meldola-Predappio, L’Associazione Gruppo Escursionistico La Lama si sono messi insieme per regalare a CavaRei un altro sabato indimenticabile. I volontari hanno ripulito e reso agibile il Castagneto di Poggio alla Lastra, una delle porte di accesso al versante romagnolo del "Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, per ospitare oltre 30 persone di CavaRei tra ospiti e operatori, che sabato scorso si sono dilettati nella raccolta di castagne. Un’altra parte della giornata molto gradita è stato il pranzo insieme, realizzato dalle signore delle associazione mentre gli uomini erano alla griglia per la cottura di salsicce e naturalmente caldarroste. Ancora una volta i volontari delle diverse associazioni, sempre impegnati nei loro ambiti di attività, hanno dedicato altro tempo per portare avanti messaggi di inclusione e diffusione della voglia di stare insieme, da amici.