Un tour tra le bellezze dell'entroterra romagnolo col Ferrari Club Forlimpopoli

Un tour tra le bellezze dell'entroterra romagnolo. Ad organizzarlo è il Ferrari Club di Forlimpopoli insieme all'agriturismo "Il Farneto". L'appuntamento, che si terrà il 3 settembre, spiega il presidente del club, Filippo Ambrosini, "è dedicata alla passione per i motori, ma anche un'occasione per condividere il piacere dello stare insieme". La "Salita del Monte Farneto” prevede la partenza da Forlimpopoli alle 8, mentre alle 8,30 ci sarà il ritrovo dei partecipanti e l'iscrizioni all'agriturismo "Il Farneto", con colazione per tutti. Alle 10 partirà il GiroTour, al termine del quale, ci sarà il pranzosulla terrazza panoramica dell'agriturismo, con tanto di intrattenimento musicale. "L'invito è rivolto a tutti i soci del Ferrari Club di Forlimpopoli, ai possessori di vetture Ferrari, auto d'epoca, Fiat 500, vetture sportive e tuning ed a tutti gli amici", esclama Ambrosini. Il costo è di 25 euro a persona e comprende l'iscrizione all'evento, il giro, visita, rinfresco, gadget e pranzo. Per informazioni e prenotazioni è possibile conttatare Filippo Ambrosini al numero 347 0862323, Jacopo 338 8826346 e Matteo 335 5888884.