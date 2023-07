Un viaggio nel tempo a Meldola: le "Storie del Borgo" continuano ad affascinare

Arena Hesperia gremita per la serata “Meldola: le storie del borgo. Parole, immagini, emozioni degli anni ‘40 e ‘50”, iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale dopo il grande successo della prima edizione tenutasi un anno fa, con l’idea di realizzare una sorta di “viaggio nel tempo” attraverso la memoria personale, le immagini e le emozioni suscitate dai tanti ricordi riguardanti la Meldola del secolo scorso.

Maria Rosa Amedei, Paola Borghesi, Nerina Neri Fuzzi e Vilma Nanni, hanno guidato i presenti in un percorso di riscoperta delle atmosfere, dei luoghi, delle persone, dei modi di vivere, pensare e stare insieme nella Meldola degli anni ‘40 e ‘50. Le testimonianze hanno ricordando la ferita dalla Seconda Guerra mondiale e il periodo della pace e della ricostruzione, i primi segni di benessere, le difficoltà e la miseria di tanti, la grande solidarietà e la capacità di aiutarsi reciprocamente a partire dalle piccole cose quotidiane, la forza di uno spirito di comunità capace di tenere uniti. Un messaggio forte che il passato consegna come bene da costruire e custodire ogni giorno.

Il sindaco Roberto Cavallucci, l’assessore alla Cultura Michele Drudi e la consigliera comunale Giovanna Piolanti ringraziano Maria Rosa, Paola, Nerina e Vilma "per essere riuscite, con le loro memorie familiari e vissute, i loro racconti pieni di affetto, a far rivivere e a farci immaginare il nostro borgo e le persone che lo animavano tanti anni fa. Un grande ringraziamento va a Mario Russomanno, che ha coordinato la manifestazione con la consueta maestria, a Umberto Limarzi per il prezioso lavoro di raccolta di soprannomi Meldolesi condiviso durante la serata, e a Marco Tartagni dell’Archivio Digitale Romagnolo, che ha curato la digitalizzazione e proiezione di decine di fotografie nonché di un video riguardanti la città, le sue vie, case, piazze , negozi, i suoi abitanti: immagini che andranno poi a costituire l’ossatura portante di una mostra sulle donne delle botteghe Borgo in occasione della prossima Giornata Internazionale della Donna l’8 marzo 2024".