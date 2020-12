Una app regola gli accessi sanitari: "Lean Award 2020" per il triage 4.0 dell'Irst

Un lasciapassare telematico, compilato in autonomia via web, che permetta di accedere a quelle strutture che sono a forte rischio Covid19 come ospedali o residenze sanitarie. Si chiama "Trac19" ed è il progetto ideato da professionisti dell’Irst "Dino Amadori" Irccs e dalla società sammarinese specializzata in intelligenza artificiale "Aivolution", risultato vincitore pochi giorni fa del prestigioso Lean Healthcare e Lifescience Award 2020, categoria “Best Lean Idea”.

Il progetto "Trac19" prevede lo sviluppo di un applicativo web che permetta all’utente che deve accedere, ad esempio, in Irst, di compilare un questionario di autovalutazione-autocertificazione sulla propria salute e potenziali rischi epidemiologici (contatti avuti con positivi) semplicemente tramite smartphone, pc o tablet. Una volta terminata la compilazione, l’utente ottiene subito un responso: "stop", se c’è la presenza di almeno un criterio di rischio (clinico o epidemiologico) per cui si rende necessario contattare un operatore prima di recarsi in struttura oppure "go". Il "semaforo verde" è contestuale al rilascio di un codice che, presentato all’ingresso dell’Istituto, consente di accedere secondo le attuali procedure di sicurezza.

All'Irst di Meldola, fin dalla prima ondata pandemica, è stato organizzato un percorso di triage che prevede una telefonata il giorno precedente l’appuntamento per constatare la salute del paziente e un triage fisico all’accesso in struttura. Gli obiettivi del progetto sono, dunque, da un lato ottimizzare il percorso triage del paziente-utente riducendo al minimo il tempo necessario per la valutazione clinica e mantenendo alto il rispetto della privacy, dall’altro impegnare il personale sanitario in attività cliniche a maggior valore per la presa in carico e l’assistenza dei pazienti oncologici. Aspetto, quest’ultimo, affatto secondario considerando che solo Irst svolge circa 2.500 telefonate a settimana e che, quotidianamente, i pazienti che hanno necessità di recarsi in struttura sono in media circa 700 nelle quattro sedi, ai quali si aggiungono accompagnatori, lavoratori, personale esterno. L’utilizzo della app consente, inoltre, di facilitare l’identificazione, in sicurezza e precocemente, dei pazienti ammalati paucisintomatici.

Il Lean Award, giunto alla sua terza edizione, è organizzata da Fiaso, Federsanità Anci, Aiop, Telos Management Consulting e Università di Siena con il patrocinio di Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, In.Ge.San, Simm, Aopi, Sifo per valorizzare le migliori idee di gestione dei percorsi produttivi nell’ambito della salute, ha visto partecipare Aziende Sanitarie Pubbliche e Private e Aziende appartenenti ai settori Pharma e Medical device. A contendersi la palma di progetto più innovativo all’interno delle due categorie del premio – progetti già realizzati (Lean Projects) e idee progettuali appena avviate (Lean Ideas) – quest’anno erano iniziative legate ai percorsi Covid-19 o di emergenza sanitaria.

L’applicazione, strumento tecnologico per lo sviluppo della patient engagement e a supporto agli operatori sanitari, è stata ideata per un utilizzo non solo in Irst, ma anche in qualsiasi struttura sanitaria e non sanitaria che intende aumentare il livello di sicurezza per l’accesso di utenti ai propri servizi.

Gli ideatori (e vincitori) di "Trac19" sono Nicola Gentili, Francesca Galardi, Lucia Bertoni, Caterina Florescu, Elena Prati, Roberto Vespignani, Americo Colamartini, Andrea Pagliarani, Roberto Pasolini, Lorenzo Braconi, Michele Barzanti, Sandra Montalti, Luca Battistelli, Paolo Mariotti, Maria Teresa Montella, Mattia Altini, Massimiliano Quercioli e Sabrina Prati insieme all’equipe infermieristica, tecnica, di operatori socio sanitari e ai medici dell'Irst.