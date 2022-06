Una biciclettata per la giornata conclusiva del Progetto Insieme per l’Educazione Stradale

Domenica mattina a Forlì si è tenuta la giornata conclusiva del Progetto IES (Insieme per l’Educazione Stradale). La manifestazione si è svolta con una pedalata degli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Il ritrovo è avvenuto intorno alle 9,00 nell’area del parcheggio del Parco Urbano in via Fiume Montone poi il corteo ha attraversato il Centro Storico fino a Piazza Saffi per poi trasferirsi in via Dragoni. All’arrivo i partecipanti hanno fatto l’ingresso al Parco di Via Dragoni dove sono state effettuate le premiazioni delle classi vincitrici e i saluti finali alla presenza delle istituzioni.