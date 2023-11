Una birra da "10+", vini a km0 ed etichette d’autore: torna l'originale idea regalo di Natale a sostegno dei giovani

La Cooperativa Sociale Salvagente svolge attività di aiuto allo studio e di socializzazione per ragazzi adolescenti e in vista delle festività natalizie propone una varietà di regali solidali “in bottiglia”: una ricca selezione di vini dell’azienda agricola Stefano Berti e la birra artigianale 10+, impreziosita dalle sei etichette d’autore a tema natalizio, illustrate dalla professoressa Laura Fiori, “storica” mamma e insegnante volontaria della cooperativa.

"Oltre il 27% dei ragazzi che frequentano il Salvagente presenta una situazione economica familiare precaria - spiegano gli educatori della Cooperativa -: ben il 20% di loro ci ha presentato un Isee inferiore a 7.500 euro. La maggior parte di loro presenta anche disturbi specifici dell’apprendimento o sta attraversando momenti di criticità nel proprio percorso di crescita. Attualmente la Cooperativa si fa carico a proprie spese di queste situazioni applicando delle riduzioni alle quote di frequenza. Siamo consapevoli che tali circostanze, se trascurate, rischiano di sfociare in casi di dispersione scolastica o ritiro sociale. Di fronte a questa emergenza educativa non vogliamo lasciarli soli, per cui lanciamo il nostro messaggio in bottiglia. "Ci date una mano?""

I vini dell'Azienda agricola Stefano Berti vengono proposti in confezione regalo da 1 bottiglia da 750 ml (per un’offerta minima di 12 euro), in confezione da 2 bottiglie (offerta minima 20 euro), in confezione da 3 bottiglie (offerta minima 35 euro), in confezione da 4 bottiglie (offerta minima 50 euro). La Birra artigianale "10 +" viene proposta in confezione regalo da 1 bottiglia da 750 millilitri (per un’offerta minima di 12 euro), in confezione da 2 bottiglie (offerta minima 20 euro), in confezione da 3 bottiglie (offerta minima 30 euro), in confezione da 4 bottiglie (offerta minima 40 euro), in cassa da 6 bottiglie (offerta minima 50 euro).

È possibile ordinare le bottiglie, telefonando al numero 345-4867218 o inviando una e mail a: coopsalvagente@gmail.com, indicando la quantità di bottiglie richieste e il loro confezionamento. Le bottiglie prenotate saranno disponibili al ritiro a partire da lunedì 11 dicembre.