Una borsa di studio in memoria del dirigente scolastico scomparso

Il Comune di Santa Sofia, per commemorare la figura del compianto professor Giancarlo Biandronni per lungo tempo protagonista della vita dell’Istituto Comprensivo di Santa Sofia prima come docente e poi come Dirigente e per onorare il suo spirito illuminato, creativo, innovatore ha istituito, con il sostegno dell’Ufficio Scolastico di ambito Territoriale di Forlì-Cesena, due borse di studio a lui intitolate, a favore degli studenti meritevoli residenti nel comune di Santa Sofia e frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado.

“Giancarlo Biandronni è stato un uomo di riferimento per Santa Sofia – dice l'Assessora alla cultura Isabel Guidi - Moltissimi lo hanno conosciuto nel suo ruolo di preside e docente, altri lo hanno incontrato sui banchi del Consiglio Comunale, altri ancora hanno condiviso con lui le passioni sportive. È stato naturale, quindi, accogliere con entusiasmo la proposta della professoressa Maria Silvia Spighi e istituire una borsa di studio a suo nome".

Delle due borse di studio del valore di 500 euro ciascuna, una sarà a favore degli studenti residenti a Santa Sofia e frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado, una a favore degli studenti residenti a Santa Sofia e frequentanti gli istituti di Secondo Grado. L'iniziativa proseguirà per sette edizioni annuali consecutive, ognuna delle quali verterà su un argomento legato alla vita, formazione e carriera del professor Biandronni. Per l'anno 2022, l'ambito trattato è quello logico matematico e i candidati dovranno presentare un progetto individuale di interpretazione creativa della matematica che contenga l'idea della trasversalità di tale disciplina alla base di ogni campo della conoscenza.

“Per non penalizzare nessuno – prosegue Guidi – la Commissione ha stabilito che anche la prova incentrata sulla matematica dovesse avere un taglio creativo. Così, gli studenti sono invitati a presentare un lavoro grafico pittorico, fotografico o video che rappresenti l'importanza della matematica in ogni campo della conoscenza". I candidati dovranno presentare i propri lavori seguendo le modalità specificate nel bando, pubblicato sul sito del Comune, all’Albo pretorio e inviato a mezzo pec all’Ufficio Scolastico di ambito Territoriale di Forlì-Cesena che provvederà a diramarlo alle scuole interessate. Ai fini della partecipazione al concorso dovranno essere presentati domanda di partecipazione redatta secondo il modello con liberatorie per i diritti di utilizzo e per diritti di immagine e foto/video/produzione grafico pittorica con spiegazione sintetica del lavoro svolto.

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Santa Sofia entro le ore 12 del 2 maggio 2022. Tutte le opere inviate resteranno a disposizione dei promotori dell’iniziativa, che si riservano la possibilità di riproduzione e utilizzo. I progetti saranno valutati da una commissione mista composta da dieci membri nominati in rappresentanza del Comune di Santa Sofia e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena, che giudicheranno gli elaborati in base ad una serie di criteri specificati nel bando. I vincitori della Borsa di Studio riceveranno un premio in denaro nel corso dell'evento di premiazione che si svolgerà venerdì 10 giugno alle ore 15,30 presso la sala Milleluci di Santa Sofia.