Una bottiglia di vodka le è fatale: 25enne denunciata per altri sette furti

La Polizia di Stato ha denunciato una 25enne, residente in città, per furto aggravato continuato. Dagli accertamenti svolti dalle Volanti della Questura è emerso che la ragazza è la responsabile di una serie di piccoli furti all’interno di un supermercato di Forlì. Nell'ultimo episodio la giovane è stata sorpresa in flagranza di reato mentre rubava una bottiglia di vodka.

Nella stessa circostanza gli esercenti l'hanno riconosciuta come probabile responsabile di altri furti, segnalando che era presente all’interno del supermercato anche in occasione di altri ammanchi. Dopo un attento vaglio delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza interno, sono stati ricostruiti cinque furti durante l’orario di apertura, e due anche in orario serale-notturno, quando erano stati sottratti beni in deposito in attesa di essere stoccati. Il danno complessivo ammonta a poco meno di 200 euro.