Una cena di raccolta fondi per sostenere le attività benefiche dell'associazione Avvocato di Strada

Gli Sportelli di Forlì e Cesena “Vanni Casadei” di Avvocato di Strada organizzano una cena di raccolta fondi che si terrà venerdì 21 giugno dalle 19.00 alle “Le Cantine di Villa Nellcôte” in Via Roversano San Carlo, 319 a Cesena. Avvocato di Strada è un’organizzazione di volontariato che si occupa di promuovere l’attività di assistenza legale gratuita in favore delle Persone Senza Dimora. Attualmente lo “studio legale più grande d’Italia” come lo definisce il suo fondatore, l’Avv. Antonio Mumolo, è presente su tutto il territorio nazionale e nella nostra provincia con due sedi. La sede di Forlì si trova alla Caritas in Via dei Mille 28, dove gli avvocati ricevono il primo e il terzo giovedì del mese dalle 15 alle 18, mentre quella di Cesena è aperta dalle 17 alle 19 il secondo e il quarto giovedì del mese presso i locali della Caritas di Via Don Minzoni 25. I fondi raccolti con la cena di venerdì 21 saranno reimpiegati per sostenere le attività benefiche di Avvocato di Strada. La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata mezzo WhatsApp ai numeri 3931716706 (Alessandra) e 3515619134 (Veronica).