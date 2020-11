Una ciclabile da Carpinello a Forlimpopoli in via Del Bosco: via alla raccolta firme

Una raccolta firme sulla piattaforma "Charge.org" per realizzare una pista ciclabile lungo la Provinciale 60 - Via Del Bosco - che possa collegare il quartiere di Carpinello con Forlimpopoli. Promotore dell'iniziativa è Daniele Giannini, residente nel quartiere San Leonardo in Schiavonia, al confine con la località artusiana. "San Leonardo non ha servizi (c'è solo un tabacchi ed un circolo Arci) ed è attraversata dalla strada provinciale 60, ma è sprovvista di pista ciclabile - esordisce Giannini -. I collegamenti pubblici sono di una unica corsa per Forlì. Non possiamo spostarci in bici per raggiungere Carpinello o Forlimpopoli data la presenza continua di traffico anche pesante".

Inoltre, aggiunge, "non possiamo portare a scuola i bambini e nemmeno andare a fare un giro in bici, gli anziani non possono andare al mercato di Forlimpopoli se non facendosi accompagnare in auto. La ciclabile è necessaria per una questione di sicurezza ma anche di vivibilità di un quartiere che è sprovvisto dei servizi essenziali". Conclusa la raccolta firme, prosegue il promotore, "chiederemo che le amministrazioni comunali di Forlì e di Forlimpopoli si attivino con la Provincia per la programmazione della ciclabile lungo la SP60 anche in previsione degli interventi per il collegamento veloce Forlì-Cesena". Per firmare la petizione è possibile collegarsi al sito https://www.change.org/CiclabileSP60. A Giovedì pomeriggio sono state già raccolte 64 firme.