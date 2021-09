Una ciclovia verde che si estende per tutta la valle del Bidente: gettate le basi del progetto

I Comuni di Forlì, Meldola, Bertinoro, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Galeata e Santa Sofia "si alleano" con la Provincia di Forlì-Cesena per gli interventi di messa in sicurezza della strada provinciale 4 del Bidente. Il relativo accordo viene approvato all'unanimità questo pomeriggio dal Consiglio comunale del capoluogo romagnolo. Come spiega l'assessore alla Viabilità Giuseppe Petetta, è prevista la realizzazione di un masterplan che verrà approvato da tutti gli enti coinvolti con tre tipi di intervento: riqualificazione dell'asse stradale, ciclovia verde a lato dell'argine del fiume Bidente, messa in sicurezza e a norma per i disabili delle fermate dei bus. Tra le fila della maggioranza esprime qualche perplessità Davide Minutillo di Fratelli d'Italia-Giorgia Meloni, in particolare per la ciclabile. "Questi lunghi percorsi- precisa- richiedono ingenti risorse e d'inverno si trasformano in cattedrali del deserto". Di certo, aggiunge, l'arteria al momento soffre di "molte criticità, non è consona al traffico pesante".

Si va "incontro alle richiesta di mobilità sostenibile", mette invece in luce Alessandro Rivalta della Lega. Vota a favore anche l'opposizione con Loretta Prati del Partito democratico a sottolineare che la collaborazione, con Meldola Comune capofila, è "necessaria in un momento come questo". La maggioranza, continua, dovrebbe mettere in campo una "progettazione complessiva sulla mobilità dolce". La collega Valentina Ancarani spiega che "quando si progetta si progetta complessivamente" e poi "i canali di finanziamento si trovano. Le condizioni- aggiunge- sono mature per programmare anche su altre strade pensando in grande". Per Massimo Marchi di Italia viva si tratta di "un piccolo ma significativo passo" nella direzione del rispetto dell'ambiente. (Agenzia Dire)