“Una colomba per la vita”, l'iniziativa solidale dell'Admo in occasione del match Forlì-Udine

In occasione della gara contro Udine di domenica, la Pallacanestro Forlì 2.015 ospiterà il banchetto dell'Associazione Donatori Midollo Osseo (Admo), dando continuità ad un solido legame consolidati negli anni. I volontari dell'Admo saranno presenti agli ingressi dell’Unieuro Arena, per promuovere la campagna pasquale “Una colomba per la vita”, per contribuire a donare una concreta speranza di vita alle persone colpite da leucemia e altre malattie del sangue. Ci sarà la possibilità di acquistare le golose colombe classiche e al cioccolato, le intramontabili uova di cioccolato al latte e fondente, gustosi cioccolatini adatti a grandi e ai più piccoli, ma anche di fare una donazione e scoprire tutte le modalità per diventare donatori. I fondi raccolti contribuiranno a sostenere le attività di sensibilizzazione e iscrizione di nuovi donatori nel “Registro italiano donatori midollo osseo”: il tutto con l’obiettivo di trovare un donatore compatibile a tutti i pazienti oncoematologici in attesa di trapianto salva vita.