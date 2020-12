Una comunità di oltre 3800 persone: a Don Urbano Tedaldi la parrocchia di Castrocaro

Don Urbano Tedaldi ha fatto il suo ingresso nel martedì d'Immacolata nella parrocchia di Castrocaro Terme. Nato il 25 febbraio 1950 a Vecchiazzano, è cresciuto nelle parrocchie di Schiavonia e Ravaldino ed è entrato in seminario a trent’anni. Ordinato sacerdote l’8 dicembre 1984, è stato cappellano a Coriano, Santa Sofia, San Pio X in Ca’ Ossi e San Nicolò di Meldola, per poi diventare parroco nel 1997 di Cusercoli e Civitella e nel 2008 di Predappio, Predappio Alta, San Cassiano, San Savino e amministratore parrocchiale di Montemaggiore e Santa Lucia in Bussano.

Ad accoglierlo il vescovo monsignor Livio Corazza, che gli ha affidato la cura pastorale di oltre 3.800 persone e 1.850 famiglie. Nel territorio della parrocchia castrocarese si trovano anche la casa di riposo Ziani-Venturini e l’associazione culturale Don Bosco, volute da monsignor Adalberto Mambelli, parroco di Castrocaro fino alla morte, nel 2002. Don Urbano Tedaldi, che è anche responsabile del Servizio diocesano per lo Sport, succede a don Oreste Ravaglioli, che resta alla guida di Pieve Salutare.