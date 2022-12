"Una contaminazione con il potere delle parole": il Teatro Piccolo ospiterà il primo TedX made in Forlì

Sabato 4 febbraio al teatro “Il Piccolo” prende vita il primo TedX made in Forlì, un evento nonprofit promosso e organizzato interamente da volontari secondo le regole e l’approccio del Technology Entertainment Design, più noto con l’acronimo di Ted, nato nel 1984 in California per diffondere idee innovative e stimolare il dibattito. Motore e anima del Ted sono appunto i volontari, un team di persone creative pronte a mettersi in gioco per intercettare idee in movimento e supportare l’organizzazione del Ted. A ognuno di loro - animato da un forte senso di appartenenza alla propria comunità e dalla voglia di favorire uno scambio virtuoso di buone prassi - viene chiesto di dedicare preziosi ritagli tempo e attingere alle proprie risorse, umane e professionali, per favorire la buona riuscita dell’evento e mettere in moto il pensiero e lo spirito dei partecipanti.

Cos’è, nello specifico, TedX Forlì? Lo spiega il rofessor Valerio Melandri, esperto di fundraising e licenziatario dell’evento: "E' prima di tutto un’esperienza di comunità. Sono le persone il vero punto di partenza. È a loro che il Ted fa riferimento per spronare il confronto di idee e favorire il dibattito. Non solo; le conferenze TedX sono un momento di crescita per combattere l’isolamento e sviluppare capitale umano. Agli speakers che si alternano sul palco è affidata una missione importante che è l’essenza stessa del Ted: generare attraverso il racconto di un’esperienza di vita una forte connessione tra i partecipanti, alimentando un continuo e prezioso flusso di idee. Laddove c’è una comunità come la nostra, democratica e liberale, c’è diversità di pensiero. Le storie degli oratori, dunque, si traducono in un momento di scambio di idee che vale la pena diffondere, condividere o contestare ma che è sempre un piacere ascoltare. Ed è proprio questo ciò che intendiamo fare il prossimo 4 febbraio; contaminare e contaminarci con il potere delle parole".

Il titolo nonché leitmotiv di questa prima edizione del TedX è strettamente legato alla scelta del 4 febbraio, festa della Madonna del Fuoco nonché patrona della città di Forlì. “Fuoco è un concetto che coinvolge diversi ambiti della conoscenza. Fuoco come elemento naturale che distrugge e rigenera; Fuoco come invenzione primordiale del genere umano; Fuoco come sinonimo di calore familiare e luogo di conforto domestico; Fuoco come irrazionalità e frenesia; Fuoco come motore della vita e creatività dell’individuo. Insomma, al Fuoco si possono associare molteplici interpretazioni, ognuna meritevole di approfondimento.”