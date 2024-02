Una delegazione del Forlì calcio a scuola per promuovere l'attività sportiva

Dopo i mesi di attività motoria nelle scuole interessate dal progetto, organizzato con il supporto di Euronics e patrocinato dal Comune di Forlì, nella giornata di venerdì è iniziata la seconda fase. Una delegazione di giocatori della prima squadra, Drudi, Tafa, Greselin, Maggioli hanno incontrato oltre 250 bambini della scuola elementare De Amicis. Un momento bellissimo passato con i piccoli tifosi.

Domande, curiosità dei bambini ai quali i giocatori hanno prontamente risposto, anticipato il momento della consegna dei disegni preparati dagli studenti in classe. Il modo migliore per invitare tutti i bambini allo stadio domenica 18 febbraio in occasione del derby contro l'Imolese.

Spazio poi ai partner del progetto con Euronics che ha distribuito un suo gadget per tutti gli alunni e Gianni Casadei di Robinson che ha raccontato le esperienze di Pet Terapy. Alla scuola Da Amicis che ha aderito con convinzione al progetto è stata lasciata una stampante.