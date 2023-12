Una delle cinque anime dell'ex Santarelli abbraccia le nuove generazioni: ecco il "laboratorio aperto di innovazione"

Svelata una delle cinque anime dell’ex asilo Santarelli, il “Laboratorio aperto di innovazione”, dedicato alla collaborazione tra giovani, imprese, associazioni e popolazione studentesca, che promuove lo sviluppo di progetti innovativi volti alla valorizzazione del patrimonio architettonico, culturale e storico di Forlì. Nella sua sede provvisoria in via Valverde, attiva dal 2019, il Laboratorio Aperto ha ospitato, progettato e co-progettato oltre 150 attività, coinvolgendo più di 3000 partecipanti tra le attività online e in presenza. Con il coinvolgimento di oltre 50 partner, i laboratori hanno erogato più di 200 ore di formazione, tra corsi e workshop.

I "Laboratori Aperti" nascono nel quadro del programma Por Fesr della Regione Emilia Romagna 2014-2020 per rendere più attrattivi i centri storici attraverso il recupero di spazi o immobili dismessi e l’utilizzo di nuove tecnologie. Sono cantieri di idee, contenitori culturali, luoghi attrezzati con soluzioni tecnologiche che rappresentano in modo significativo l’identità urbana del capoluogo, favorendo la partecipazione dei cittadini per far nascere processi di qualificazione e di rivitalizzazione dei centri storici.

"Quello dei Laboratori Aperti è solo uno dei cinque volti dello straordinario spazio che è l’Ex Asilo Santarelli - afferma l’assessore alla Cultura Valerio Melandri -. Abbiamo concluso il suo recupero dopo anni di lavoro e diverse difficoltà, ma ora questo luogo è pronto per avvicinare mondi diversi e in apparenza lontani, facilitando la vita universitaria e velocizzando l’avvio alla carriera del nostro crescente corpo studentesco. I Laboratori Aperti dialogheranno con la Biblioteca Universitaria Ruffilli momentaneamente spostata qui, con uno spazio dedicato alla start up imprenditoriale realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio, con il Centro Studi e Museo del Novecento e con l’Archivio della Biblioteca Moderna. È un luogo semplice, ma davvero bellissimo, pronto a riempirsi presto di idee, possibilità e futuro grazie alle nuove generazioni".

"Il protocollo firmato d’intesa con il Comune mette in luce la volontà di fare rete tra tante persone e tante realtà con percorsi diversi, che è una vera e propria forza - sono le parole del presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini -.La contaminazione e la collaborazione tra parti differenti aiutano a guardare al futuro, potenziando i fattori di attrattività e innovazione che a Forlì vediamo già ben sviluppati". "Abbiamo ripreso la vocazione pedagogica di questo luogo, valorizzando il passato, ma facendo incontrare tradizione e innovazione - aggiunge l'assessora alle Politiche Educative Paola Casara -. Qui prenderà vita una contaminazione tra giovanissimi, giovani, enti di formazione, scuole, associazioni del territorio e di categoria: in questo modo saremo in grado di offrire ascolto, strumenti e accompagnamento per il futuro lavorativo e professionale delle giovani generazioni.”

Come spiegato dalla dirigente del Servizio Sportelli Informativi e Servizi Demografici, Rossella Ibba, sono inoltre due i progetti che partiranno nel contenitore Atuss - Agende Trasformative Urbane per lo Sviluppo Sostenibile: Forlì Comunità Digitale (che offrirà la possibilità di sviluppare in particolare le soft skills e utilizzare meglio gli strumenti digitali in un’ottica di innovazione e inclusione sociale attivando diverse categorie di target attraverso un'articolata serie di azioni) e Giovani e Impresa a Forlì (per promuovere l’intrapresa e l’imprenditorialità giovanile in città, offrendo un servizio di orientamento verso il lavoro e in particolare verso l’impresa).

Il Laboratorio Aperto di Forlì sarà quindi il fulcro di una serie di attività che coinvolgeranno diverse fasce della popolazione, dalle scuole primarie agli over 65, in percorsi educativi, formativi e di animazione territoriale. Tantissime le attività previste, come raccontato da Fabio Sgaragli, consigliere e coordinatore dei Laboratori Aperti e Open Lab srl, e Giacomo Frattola, responsabile delle attività educative MakerDojo: laboratori su cambiamenti climatici, qualità dell’aria, comunità energetiche, sostenibilità, genere e cultura; formazioni rivolte alle scuole medie e superiori su STEM, digitale e professioni del futuro; workshop in cui generare vere e proprie idee di impresa con competenze trasversali; contest per selezionare le migliori idee di proposte e start up; incontri e iniziative per il contrasto agli stereotipi di genere; aperitivi e momenti informali dedicati a giovani da 18 a 35 anni per creare connessioni e diffondere informazioni.

Negli spazi dell’Ex Asilo Santarelli in concessione al Laboratorio Aperto saranno presenti uno spazio di coworking, sale meeting, sale formazione LabSpace, e un’area dedicata al progetto di imprenditorialità giovanile della Camera di Commercio di Forlì. Il Laboratorio Aperto si configura, quindi, come un hub di innovazione tecnologica e culturale in cui scuola, università, impresa e cittadinanza entrano in connessione intrecciando idee e competenze.

In contemporanea si sono tenuti dei laboratori dimostrativi su Machine Learning e Intelligenza Artificiale con una classe dell’Istituto Superiore “Ruffilli” e una classe del Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova", e un laboratorio di robotica Penguinbot2 con una classe delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo 1.