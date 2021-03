Una dolce Pasqua con l'Ail con uova di cioccolata e colombe: consegne anche a domicilio

L’Ail Forlì-Cesena (sezione provinciale dell’Associazione italiana leucemie-linfomi e mieloma) ritorna nelle piazze della provincia, sabato e domenica prossimi per proporre le tradizionali Uova di cioccolata puntando all’obiettivo di distribuirne 4mila anche tramite il servizio di consegna a domicilio che si avvarrà della collaborazione con l’associazione Angeli In Moto. "Si tratta della terza campagna di raccolta fondi che ci obbliga a convivere con la pandemia - sottolinea Gaetano Foggetti, presidente provinciale di Ail - e non possiamo più permetterci di indietreggiare davanti al virus”.

La meta ambiziosa fissata dall’associazione non è casuale perché, tradotta in donazioni raccolte, permetterà di finanziare un anno di assistenza domiciliare ematologica a Forlì o Cesena; oppure di sostenere, anche in questo caso per un anno, il contratto dell’infermiere professionale in forza all’équipe ematologica dell’Irst-Irccs e, ancora, di garantire addirittura 600 ore del Servizio di Psico oncologia. La progressione della distribuzione delle Uova verso quota 4mila è da alcuni giorni aggiornata quotidianamente sul sito e sul profilo Facebook di Ail Forlì-Cesena.

"Associazioni come la nostra si sostengono con la solidarietà e la vicinanza della popolazione – prosegue Foggetti – e siamo convinti che vedere i nostri volontari sorridenti nelle piazze possa anche rappresentare un messaggio di ottimismo e fiducia nel futuro. Inoltre quest’anno proponiamo nella nostra sede di viale Roma, 88 a Forlì, aperta tutti giorni, e al Punto Ail dell’Ospedale “Bufalini”, anche le classiche Colombe di Flamigni, azienda con la quale abbiamo stretto una preziosa collaborazione". Le Uova al latte e fondente prodotte dalla Dolciaria di Rocca San Casciano saranno distribuite dietro una offerta minima di 12 euro.

Ecco dove si potranno trovare: Forlì (piazza Saffi, p.le Kennedy e sede Viale Roma, 88); San Martino in Strada, Forlimpopoli, Meldola; Bertinoro e Cusercoli (domenica); Cesena (piazza del Popolo sabato); Rocca San Casciano; Mercato Saraceno (venerdì); Sarsina (sabato); Ranchio, Gambettola, Longiano (domenica); Roncofreddo; Alfero (da venerdì a domenica). Gli aggiornamenti sulle piazze sono consultabili sul sito www.ailforlicesena.it o ai numeri 0543 782005, 331 3280989, 331 9385886, 338 4355002. Riferimenti identici per prenotare le Uova e chiedere la loro consegna a domicilio.