Una dolce sfida tra 800 studenti: anche i ragazzi dell'Artusi protagonisti del Cooking Quiz

Anche gli studenti della 3°G dell'istituto "Artusi" di Forlimpopoli hanno partecipato martedì al Cooking Quiz riservato all'indirizzo "pasticceria" e che ha visto sfidarsi 800 studenti di 33 istituti alberghieri d'Italia. A deliziare i ragazzi, tenendoli incollati e partecipi all’appuntamento, anche una lezione sulle “Praline di cioccolato” condotta dallo chef docente di Alma, Fulvio Vailati. L’obiettivo dei promotori del Cooking Quiz è quello di donare un’esperienza di gamification formativa, innovativa e divertente per gli studenti, in un momento particolare come quello attuale.

Una novità della quinta edizione è il focus dedicato alle buone norme di raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio, plastica, vetro ed acciaio che vengono utilizzati ogni giorno in cucina, grazie alla collaborazione dei Consorzi Nazionali per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi, Cial, Corepla, Coreve e Ricrea. Vaschette e pellicole in plastica, bottiglie e vasetti in vetro, scatolame in acciaio, vaschette e foglio in alluminio, sono solo alcuni esempi degli imballaggi che noi tutti usiamo ogni giorno in cucina, non soltanto per preparare al meglio i nostri piatti ma anche per conservare e proteggere il cibo. Grazie agli imballaggi in vetro, acciaio, alluminio e plastica, infatti, si combatte lo spreco alimentare e il nostro cibo dura di più.